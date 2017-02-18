ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Viranşehir’de meydana gelen patlamanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ,Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik Şanlıurfa’ya geldi.

Viranşehir’de, adliye ve emniyet personelinin kaldığı lojmanların bulunduğu Yenişehir Mahallesi 1650’nci sokakta, dün gece saat 20.30 sıralarında bomba yüklü bir araç, teröristlerce infilak ettirilmiş olayda biri çocuk, iki kişi şehit olmuştu.Patlamanın ardından bu sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Tarım Bakanı Faruk Çelik ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa’ya geldi.GAP Havalimanında milletvekilleri tarafından karşılanan bakanlar Viranşehir’e doğru hareket etti.Bozdağ ,Çelik ve Soylu’nun olay yerinde inceleme yapacakları belirtildi.Bakanların hain saldırıda şehit olanların cenazelerine katılması ve ardından açıklama yapması bekleniyor.