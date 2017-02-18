ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Viranşehir’de bombalı saldırının gerçekleştirildiği olay yerinde inceleme yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, “Bu saldırının 250 bin Viranşehirliye dönük bir saldırı olduğunu, insanlığa dönük bir saldırı olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde bombalı saldırının yapıldığı olay yerinde inceleme yaptı.Daha sonra gazetecilerin karşısında geçen bakanlar, saldırıyı kınadı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, saldırının 250 bin Viranşehirliye dönük bir saldırı olduğunu söyledi.Çelik, “Eğer Türkiye ve bölgemizde halen bu canilerin ne yapmak istediğini görmeyenler varsa, hissetmeyenler varsa Viranşehir’deki bu acı tabloyu gelip görmeleri gerekmektedir. Bu canilerin ne yapmak istediklerini onların da hissedecekleri inancı içerisindeyim. Bu saldırılarla bizleri yıldıramayacaklar. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Telin ediyoruz, lanetliyoruz.” dedi.

Soylu: Göz açtırmayacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, “Bu olaylarla karşı karşıya kalan vatandaşımız talimat verdi. Hiçbir şekilde bu mücadeleden geri adım atmayacağız. Ülkemizin istikrarını bozmaya çalışan, önemli bir karar öncesinde olduğumuz bu günlerde bu kararı etkilemeye çalışanlara göz açtırmayacağız” dedi.

Adalet Bakanı BekirBozdağ da,”Geçmişte de yargıda verdiğimiz şehitler oldu. İzmir’de yakın tarihte yapılan terör saldırısında şehidimiz vardı. İstanbul Çağlayan Adliyesinde vardı, şimdi burada var. Bunların hiçbiri adalet görevini yapanları yolundan çevirmeyecektir.” dedi.