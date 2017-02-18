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Ak Ocaklar Şanlıurfa Teşkilatı kan bağışında bulundu (VİDEO)

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Ak Ocaklar Şanlıurfa Teşkilatı Haşimiye Kan merkezi biriminde kan bağışında bulundu.

Haşimiye Meydanında olan Kan Merkezi Birimi Sorumlusu Dr Buket Arvas Singan’ın öncülüğünde olan kan merkezine gelen Ak Ocaklar Şanlıurfa İl Başkanlığı kan bağışında bulundu.

İl Başkanı Başkanı Nezif Aslan,burada yaptığı konuşmada, gençlere ve Şanlıurfa halkına kan bağışının önemini anlattı. Aslan,  “Umuyorum ki bütün gençlerimiz birer duyarlı kan bağışçıları olacaklardır. Ak ocakları teşkilatının yoğun katılımı olması bizleri sevindirdi. Bağış yapılan kanların ihtiyaç sahibi hastalara ulaşması temennisiyle tüm Ak ocaklar yönetimini il ve ilçe teşkilatına ve bizleri güzel karşılayan Dr Buket Arvas Singan hanım efendiye buradaki çalışan kardeşlerime çok teşekkür ediyorum” dedi.

Dr Buket Arvas Singan ise, Ak Ocaklar İl başkanı Nezif Aslan’a ve yönetimine duyarlıklarından dolayı teşekkür etti. Kan verme işlemi bittikten sonra toplu fotograf çekimi yapıldı.

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