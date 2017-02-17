ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – ŞASEMKOM Başkanı Faruk Akbaş, “Hal Yasası” değişikliğine ilişkin, “Daha önce Ankara,Antalya,İstanbul’daki işleyişe göre bir yasa çıkarılmıştı. Şimdi ise Doğu ve Güneydoğu’daki halleri rahatlatacak sistem üzerinde çalışma yapılıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da, “domates tarlada 1, çarşıda pazarda 7-8 lira. Bu ne? Bu arada olanlar kimler” diyerek dikkat çektiği sebze-meyve fiyatlarındaki yükseliş, hükümeti harekete geçirdi. Buna göre “Hal Yasası değişikliğiyle aracı sayısı azaltılacak. Her belde ve ilçede hal olmayacak, büyük haller oluşturulacak. Kafa karışıklığını gidermek için ürün sınıflandırmasına gidilecek. Örnek pazar yerleriyle pazarcılığa yeni koşullar getirilecek.

Belli mesafeler kat edildi

Şanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ŞASEMKOM) Başkanı Faruk Akbaş, Ruha Ajans’a yaptığı açıklamada, 2011 çıkan yasaya eleştirilerinin ve yanlış olarak gördükleri uygulamaların olduğunu söyledi.Akbaş, “Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi ile yaptığımız görüşmelerde de bazı yanlış uygulamaların yeniden düzenlenmesi için hemfikir olduk.Bakanlık ve Federasyon olarak şuana kadar 3 toplantı yaptık. Allah izin verirse 4.cü toplantıyı da Şanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği’nde Bakanımız Bülent Tüfekçi’nin katılımıyla yapacağız.Bu toplantıda yaşanan sıkıntılara ortak bir çözüm bulmaya çalışacağız.Yeni hal yasasında hem vatandaşımızı memnun edecek,hem de çiftçilerimizi mağdur etmeyecek bir çalışma yapılacak.Henüz düzenlemede son noktaya gelinmedi.Ancak bir çok konuda belli mesafeler kat edildi” dedi.

Şanlıurfa’da toplantı yapılacak

Şanlıurfa’da yapılacak son toplantının ardından yeni hal yasasına hep birlikte evet diyeceklerini ifade eden ŞASEMKOM Başkanı Faruk Akbaş,şöyle konuştu: “Bizim tek isteğimiz çıkan yasaların sahaya uygun olması. Çünkü sahaya uygun olmayan bir yasa hiç kimseye fayda sağlamaz.Daha önce Ankara,Antalya,İstanbul’daki işleyişe göre bir yasa çıkarılmıştı. Şimdi ise Doğu ve Güneydoğu’daki halleri rahatlatacak sistem üzerinde çalışma yapılıyor.Fazla sayıdaki aracıları ortadan çıkarmak ve halleri tekrar aktifleştirmek bizim en büyük arzumuz.”