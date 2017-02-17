ŞANLIURFA (RUHA AJANS) HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, “Büyükşehir olan bir Şanlıurfa’da hastaların çevre illere gönderilmesi şehir adına bir utançtır” dedi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, bir takım temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa’da gazetecilerle bir araya geldi.İl Teşkilatında düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Yavuz,gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hastaların çevre illere gönderilmesi şehir adına bir utançtır

Kentte sağlık alanında yaşanan sıkıntılara değinen Mehmet Yavuz,şöyle konuştu: “Geciken adalet adalet değildir.Halkı mağdur eden hiçbir uygulamanın da meşrutiyeti yoktur.Şanlıurfa’da yıllardır yılan hikayesine dönen bir şehir hastanesi var.Hastane sayılarının az olduğunu ve hastaların mağdur olduğunu ben biliyorum.Bu sorunların çözümü için somut bir adımın atılmaması hükümetin ve yerel yöneticilerin ciddi bir ayıbıdır.Şanlıurfa halkı bunu hak etmiyor.Bu sorunlara mutlaka çözüm bulunması gerekiyor.Şanlıurfa’da bulunan hastanelerin yoğun bakımlarında yer olmadığı yönünde sürekli şikayet alıyoruz.Büyükşehir olan bir Şanlıurfa’da hastaların çevre illere gönderilmesi şehir adına bir utançtır.Artık sorumluların bunları göz önünde bulundurarak bu mağduriyetlere son verecek adımları atmasını bekliyoruz.”