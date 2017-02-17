ŞANLIURFA (RUHA AJANS) HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, 16 Nisan’da yapılacak referandumda yetmez ama evet diyeceklerini söyledi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, bir takım temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa’da gazetecilerle bir araya geldi.İl Teşkilatında düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Yavuz,16 Nisan’da yeni anayasa için referandumun yapılacağını hatırlattı.

Türkiye hala darbe anayasasıyla yönetiliyor

Yavuz, “Geçtiğimiz hafta Genel Başkanımız Zekariya Yapıcıoğlu’nun katılımıyla yapılan toplantıda referandumla ilgili resmi tavrımızı belirledik. Biz HÜDA PAR olarak 16 Nisan’da bir kez daha yetmez ama evet diyeceğiz.Bizim evet dememizin iki temel amacı var.Birincisi, Türkiye hala darbe anayasasıyla yönetiliyor.Mevcut anayasa hala 1982 faşist cunta ürünü darbe anayasasıdır.Tüm kesimlerin olduğu gibi bizde bu darbe anayasasından şikayetçiyiz.Bu anlamda darbe anayasasına darbe vuran her hamleye evet diyoruz” dedi.

Yeni bir anayasa yapılması en büyük temennimiz

“Bizim gönlümüzden kopan tamamen değiştirilmesidir” diyen HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz,sözlerini şöyle sürdürdü: “Halkın inanç ve değerleriyle barışık,farklılıkları bir zenginlik sayan yeni ve sivil bir anaya yapılması en büyük arzumuz.16 Nisan’da yapılacak bu hamlenin tümden değiştirilecek yeni bir anayasanın ilk adımı olmasını temenni ediyorum.Bu ümitlerle yetmez ama evet diyoruz.”