ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akşam saatlerinde polis lojmanları ve kaymakamlık binası çevresinde şiddetli patlama meydana geldi. Olayın yaşandığı bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Valilik kriz masası oluştururken sağlık personelleri de hazır bekletiliyor.

Viranşehir’in Yenişehir Mahallesi’ndeki hakim ve savcı lojmanları ile Kaymakamlık binasının bulunduğu alanda saat 20.45 sıralarında patlama meydana geldiği bildirildi.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 çocuğun hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını söyledi. Vali Tuna, hayatını kaybeden çocuğun 3 yaşında olduğunu da belirtti.