ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da kış döneminde yeterli yağmur yağmaması ve kuraklık endişesi nedeniyle namaz sonrası Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

Şanlıurfa’da kış ayında yeterinde yağışın olmaması çiftçileri ve vatandaşları tedirgin etti.Şanlıurfa Müftülüğü ise vatandaşların talepleri doğrultusunda kentteki camilerde Cuma namazı sonrası yağmur duası yaptı.Şanlıurfa’ya yeteri kadar yağış düşmemesi nedeniyle yağmur duası yapan cemaat, kış aylarının kurak geçmesinin ekinler ve su kaynakları için çok vahim bir durum olduğunu dile getirdi.

“Bu yıl yağmurların yağması için yüreklerimizi ve ellerimizi Allah’a açtık” diyen vatandaşlardan Ali Güzel, “Yüksek makamım Allah’ımızdır. Çünkü kainatın sahibi O’dur. Bizleri yaratan O’dur. Müslüman olarak, Elhamdülillah gönlümüz bu noktada birleşmekte. Her zaman Müslüman, Allah’ımıza el açar. Memleketimizde bir sıkıntı var. Yağmurlarımız, az da olsa yağdı ama tam manasıyla doyurucu yağmurlara ulaşamadık. Dolayısıyla, civardaki mahalle halkı bugün burada bu güzel mekanda dua için bir araya geldik. Rabbim edeceğimiz duaları kabul buyursun” dedi