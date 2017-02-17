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Şanlıurfa’da uyuşturucuya geçit yok

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da polisin düzenlediği operasyonda 110 kilo eroin ve 11 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerikentte uyuşturucu satan zehir tacirlerine yönelik eşzamanlı operasyon yaptı. Operasyonda eroin ve esrar ve hap satışı  yaptıkları tespit edilen  13 kişiyi yakalandı.Şüphelilerin evlerinde ise 110 kilo eroin ve 11 kilo esrar maddesi ele geçirildi.  İşlemleri tamamlanan 13 kişi adliyeye sevk edilirken,olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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