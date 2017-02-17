ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – 2016 yılında umduğunu bulamayan emlak sektörü 2017 yılında da hayal kırıklığı yaşadı.Şanlıurfa Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Fatih Topal, dolar ve altındaki artışın ve yaşanan çatışmaların gayrimenkul sektörünü olumsuz etkilediğini söyledi.

ŞANLIURFA’DA son bir yılda konut satışlarında büyük bir durgunluk yaşanıyor. Sınırımızda yaşanan savaş ve ülke genelinde yaşanan olaylarla beraber devam eden istikrarsızlık emlak piyasasını fena vurdu. Sektördeki gerilemeyi yaşanan olaylara, ve konut kredilerinin yüksek olmasına bağlayan emlakçılar, şimdilerde kara kara düşünüyor.Emlakçılar son bir yılda yaşadıkları durgunluğu daha önce ki yıllarda hiç yaşamadıklarını belirterek, kendi imkânlarıyla ayakta durmaya çalıştıklarını belirtiyor.

Kredi faizleri düşürülmeli

Ruha Ajans’a konuşan Emlakçılar, “Millet yatırımını konuta yapmaktan korkuyor artık. Parası olan elinde tutuyor. Kimse Urfa’da konut almıyor.Banka faiz oranlarının düşmesiyle konut satışları yükseliyor. Bununda fiyatların artmasına etkisi oluyor. Bir başka artış sebebi de dövizin yüksek olması” ifadelerini kullandı.

İstikrar sağlanmalı

Şanlıurfa Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Fatih Topal ise, son yıllarda bölgede yaşanan çatışmaların gayrimenkul sektörünü olumsuz etkilediğini söyledi. Topal, “Gayrimenkul piyasası istikrara bakar. İstikrar varsa gayrimenkul sektörüne revaç da artar. En risksiz yatırım aracı gayrimenkul sektörüdür. Dolayısıyla bu istikrarsızlık hem Ortadoğu’daki hem de bölgemizde yaşanan terör olayları gayrimenkul sektörünü olumsuz etkiledi. Bu olaylar, gayrimenkul satışların 2 yıl önceye oranla istatistiklere göre yüzde 30 ile 44 gibi bir düşüşe sebep oldu. Dolayısıyla bu istikrar tekrar sağlandığı gibi bu sektör, en garantili yatırım aracı olan sektörlerden olacaktır” diye konuştu.