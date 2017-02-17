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Aracın yedek lastiğinden 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da polisin düzenlediği operasyonda ticari aracın yedek lastiğinin içerisine gizlenen 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 05.30 sıralarında şüphelendikleri bir ticari aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu madde bulamayan polisler, aracın bagajındaki yedek lastiği alarak lastik tamir dükkanında açtırdı. Açılan lastiğin içerisinden toplan 6 kilo 350 gram esrar maddesi çıktı.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Ali D., Ramazan Y., Mustafa İ. ve Aslan D. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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