ŞANLIURFA (RUHA AJANS)– 1.Lig’de play off mücadelesi veren Şanlıurfaspor’u 6 final maçı bekliyor.3’ü deplasmanda olan 6 karşılaşma bir anlamda Şanlıurfaspor’un kader maçları olarak görülüyor.

1.Lig’de geçen hafta deplasmanda karşılaştığı Giresunspor’a 3-1 mağlup olan Şanlıurfaspor’u 6 kader maçı bekliyor.Ceylanlar bu hafta kendi evinde Göztepe ile karşılaştıktan sonra deplasmanda Bandırmaspor’a konuk olacak. Şanlıurfaspor, ligdeki final maçını ise 5 Martta kendi evinde Adana Demir ile oynayacak.Ardından ise sırasıyla Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Mersin İdman Yurdu ile kozlarını paylaşacak.

SIRALAMASINI BELİRLEYECEK

Şanlıurfaspor, kendisi gibi zirve mücadelesi yapan bu rakipleriyle oynayacağı maçlardan alacağı sonuçlarla sıralamadaki yerini şekillendirecek.3’ü deplasmanda olan 6 karşılaşma bir anlamda Şanlıurfaspor’un kader maçları olarak görülüyor.Sarı-yeşillilerin play-off iddiasını sürdürmesi için bu maçlardan en az 12 puan alması gerekiyor. Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, kalan maçların kendileri açısından hayati derecede önemli olduğunu belirterek, ‘’Belki de Şanlıurfaspor’un kaderini çizecek mücadeleleri vereceğiz” dedi.