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Şanlıurfa’da motosiklet kazası: 1 Yaralı

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 YZ 776 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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