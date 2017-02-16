ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – CHP, Şanlıurfa’da referandum çalışmalarına düzenlediği toplantı ile start verdi. Partide toplantı yapan CHP Yönetimi, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığına Ahmet Budak’ı getirdi.

16 Nisan’da yapılacak olan referanduma doğru yaklaştıkça partiler de çalışmalarına start vermeye başladı. Referandumda ‘hayır’ oyu için mücadele edecek olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin Şanlıurfa İl Teşkilatı da seçim için resmen start verdi. CHP İl Başkanı Aziz Aydınlık başkanlığında parti binasında bir araya gelen il yönetimi, ilçe başkanları, kadın kollarlı ve gençlik kolları ile partililer seçim çalışma programını belirledi.

SKM Başkanı Budak oldu

Bu arada Şanlıurfa’da yıllardır CHP’nin yönetiminde farklı kademelerde görev alan Ahmet Budak, yapılan toplantıda Seçim Koordinasyon Merkezi başkanlığına seçildi. Budak, yaptığı açıklamada, referandumda ‘hayır’ oyunun üstünlükle çıkabilmesi için hep birlikte çalışacaklarını belirtti. Yeni Anayasa değişikliğinin Türkiye’nin bölünme tehlikesini çok daha ciddi hale getireceğini vurgulayan Budak, “Milletin birliği, vatanın bölünmezliği için, cumhurbaşkanının cumhurun başı olarak kalması milletin tamamını temsil etmesi için, ülkemizin istikrarı için, milli egemenliğe ve gazi meclise sahip çıkmak için, hakimi-savcıyı siyasi parti genel başkanına ve onun il-ilçe başkanına bağlamamak için hayır diyoruz. Biz CHP Şanlıurfa il Örgütü olarak referandum sonucunun Şanlıurfamıza, ülkemize, milletimize hayırlı olması için hep birlikte çalışacağız” dedi.