ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve İLBANK ve JICA ortaklığında sağlanan ve Suriyeli sığınmacıların yaşadığı illerdeki altyapı çalışmalarında kullanılmak için sağlanan 194 Milyon liralık kredi desteği anlaşmasını imzaladı.

İller Bankası (İLBANK) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ortaklığında Suriyeli sığınmacılar nedeniyle nüfusu ve ihtiyaçları artan 10 ile toplam 375 milyon dolarlık kredi sağlanmasına yönelik anlaşmanın imzaları atıldı.

Başkent Ankara’da düzenlenen imza törenine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri olmak üzere fizibilite değerlendirme süreçleri tamamlanan 4 il temsilcisi katıldı. Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı iller için düşük faizli ve uzun vadeli kredi desteği anlaşmasında Japonya’yı ise JICA Türkiye Ofisi Sorumlusu Mayumi Endoh temsil etti.

BAŞKAN ÇİFTÇİ: BİZ, HEPİMİZ BİR AİLEYİZ

Törende Türkiye’nin her zaman mazlumdan yana olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa’nın 524 bin sığınmacı sayısı ile Türkiye’de en çok Suriyeli barındıran şehir olduğunu söyledi. Suriyelilere yönelik yaklaşımı aynı ev içerisindeki aile bireylerinin birbirlerine olan yaklaşımına benzeten Başkan Çiftçi, “Ülkemiz dışarıdan gelen misafirlere ev sahipliği yapıyor. Sınıra komşu iller olarak Şanlıurfa şu an Türkiye’de en fazla mülteciyi barındırıyor. Bizler de yerel yöneticiler olarak özellikle altyapıda artan nüfustan dolayı zorluk yaşıyorduk. Bu anlamda alacağımız kredi ile altyapıyı karşılamış olacağız. Japon yetkililere, İl Bank Yönetim Kuruluna ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok anlamlı bir projeye imza attık. İnsanlık anlamında çok önemli bir hizmet karşılanmış olacak” dedi.

DEMİRTAŞ: JAPON HÜKÜMETİNİ TEBRİK EDİYORUM

Başkan Çiftçi’nin ardından yaklaşımlarından dolayı Japon hükümetine teşekkür eden İl Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Demirtaş ise, “Bu buluşmada sınıra komşu illerde yaşamlarını sürdüren mültecilerin hayatlarına yönelik önemli kararlar almış bulunuyoruz. Hükümetimiz her zaman olduğu gibi mültecilerin yaşam garantilerini sağlamak için Suriyelilere kapılarını açmış bulunmakta. Bu hususta Japon hükümeti ve JICA yetkilileri de böylesine bir hassasiyet karşısında göstermiş oldukları duyarlılıkla hükümetimizin yanında yer almışlardır. Bu amaçla kredileri sağlamışlardır. Japon hükümetine ve JICA yetkililerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

ENDOH: TÜRKİYE, İNSANLIK ADINA ÖNEMLİ ADIMLAR ATMIŞTIR

Buluşmada Türkiye’de olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten JICA Türkiye Sorumlusu Mayumi Endoh ise “Suriyeli sayısının artmasından dolayı altyapının iyileştirilmesi önemli bir konu haline gelmiştir. Özellikle bu krediler belirlenen illerde yaşayan vatandaşlara altyapı ve içme suyu temini olarak dönecektir” ifadelerini kullandı.

İmza törenine katılan AK Parti Milletvekili Mehmet Akyürek de aynı dileklerde bulunarak, Japonya’nın bu konuda Türkiye’ye destekte bulunduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Başkan Nihat Çiftçi ve Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürü (ŞUSKİ) M. Hamdi Us, anlaşmaları imzaladı. Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak bulunduğu 10 il için sağlanan JICA kredisi, belediyelerin su, atık su ve katı atık sektörlerindeki altyapı projeleri için kullanılacak. Anlaşma çerçevesinde Şanlıurfa ve ilçeleri için kredi tutarı ilk etapta 194 milyon lira olarak kararlaştırıldı.