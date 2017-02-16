ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa Esnaf Sanatkârlar ve Odalar Birliği Başkanı Mehmet Şefik Bakay,KOSGEB’in sıfır faizli işletme kredisi faiz desteği için yapılacak yeni başvurularda veri tabanına kayıt ve onaylı KOBİ beyannamesini oluşturma şartı aranmayacağını söyledi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 2016 yılı Aralık ayında verilen 50 bin TL üst limitli Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğine rekor talep yapılmış ancak krediye başvuran 244 Bin 980 işletmeden sadece 15 Bin esnaf bu krediden yararlanabilmişti.

20 Şubatta sona erecek

Esnafların başvurularını göz önünde bulunduran hükümet yetkilileri sıfır faizli kredi desteklerinin 2017 yılında da devam edeceğini belirterek; başvuruda bulunan bütün işletmelerin gerekli şartları taşıması durumunda KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğinden yararlanabileceğini duyurdu. Daha önce sıfır faizli kredi imkanlarından yararlanan 15 Bin esnafın bu kapsama dahil edilmeyeceği belirtilen açıklamada başvuruların 20 Şubat Pazartesi günü sona ereceği belirtildi.

Bu kapsamda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından yapılan açıklama ile, KOSGEB tarafından KOSGEB veri tabanına kayıtlı, güncel KOBİ Beyannamesi onaylı ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan KOBİ´lere, yine aynı şekilde 50 bin TL üst limitli, 12 ay ödemesiz, geri kalanı 3 ayda bir eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay vadeli KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği verileceği açıklandı.

Sonradan evraklar teslim edilecekler

Şanlıurfa Esnaf Sanatkârlar ve Odalar Birliği Başkanı Mehmet Şefik Bakay ise, KOSGEB’in sıfır faizli işletme kredisi faiz desteği için yapılacak yeni başvurularda veri tabanına kayıt ve onaylı KOBİ beyannamesini oluşturma şartı aranmayacağını söyledi.Bakay, yaptığı açıklamada, “ 50000 TL KOSGEB faizsiz kredi desteği için yapılacak yeni başvurularda veri tabanına kayıt ve onaylı KOBİ beyannamesini oluşturma sarti aranmayacak. Doğrudan 20 Şubat 2017 tarihine kadar sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr internet adresi üzerinden basvuru yapılacaktır. Kredisi çıkanlar sonradan KOSGEB e evrakları teslim edebileceklerdir” dedi.