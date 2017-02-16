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Kavgada silahlar konuştu, bir kişi başından vuruldu

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavga elleri silaha götürdü. Kavgada 17  yaşındaki Ahmet Artuk.,  tabanca ile başından vurularak yaralandı.

Şanlıurfa’da çıkan silahlı kavgada 17 yaşındaki Ahmet Artuk,  başından vurularak ağır yaralandı. Olay Haliliye ilçesinde Dağyani mahallesine meydana geldi.İddiaya göre Mahallede misafirliğe giden Ahmet Artuk ve abisi misafirlikten kalktığı sırada daha önce aralarında husumet bulunan kişilerle karşılaştı.İki aile arasında kısa sürede çıkan kavga elleri silaha götürdü. Kavgada 17  yaşındaki Ahmet Artuk, tabanca ile başından vurularak yaralandı.Haran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 17 yaşındaki Artuk,  yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor.

Ameliyata alınan Artuk’un durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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