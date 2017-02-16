ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toplam yatırım tutarının 19 milyar 600 milyon TL olarak hedeflendiği ve 112 bin 400 kişinin istihdam edileceği öngörülen Cazibe Merkezleri Programı Şanlıurfa’da ilgiyi arttırdı.

2016-2020 döneminde 62 milyar liralık kamu yatırımı yapılmasını, gençlik merkezleri ve stadyumlar inşa edilmesini öngören “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri Programı ve Yatırım ve Destek Hamlesi” Şanlıırfa’da beklentileri artırdı.

Yatırımcısını bekliyor

GAP Bölgesi’nin merkezinde olan Şanlıurfa OSB, gelişmiş altyapı yatırımları ile Türkiye’nin Orta Doğu’ya açılan kapısı, aynı zamanda Orta Doğu pazarına açılmak isteyen firmaların lojistik üssü konumunda yer alıyor. Tarım, sanayi, sağlık ve ekonomi ile her alanında cazibe merkezi olan Şanlıurfa yatırımcısını bekliyor.

5 ayrı merkezde 23 il

Şanlıurfa’nın çehresini değiştirmesi beklenen Cazibe Merkezleri Programı ile gelişmiş olduğu tespit edilen bölgelerde yatırımların desteklenmesini amaçlıyor. Program kapsamında Yatırım Teşviklerine ek olarak vergi dışı destekler de sağlanıyor. Buna anahtar teslim fabrikalar da dahil. Hedef, üretim ve ihracatı artırmak yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak.Program, 5 ayrı merkezde 23 il belirliyor.Proje kapsamına giren 23 ilin toplam nüfusu, 12.4 milyon. Bu nüfusun Türkiye nüfusuna oranı yüzde 16. Bu 23 ilin Türkiye ekonomisine katkısı ise sadece yüzde 7. 23 ilin Türkiye ihracatındaki payı da yalnızca yüzde 2,3. İşsizlik oranı Türkiye genelinde yüzde 9,5 iken, bu 23 ilde ortalama oran yüzde 11,6.

Programa nereden kaynak sağlanacak?

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında verilecek destekler Hazine Müsteşarlığı bütçesinden Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketine aktarılacak kaynakla karşılanacak. Kalkınma Bankası’nın sermayesini 160 milyon TL’den 500 milyon TL’ye artırma başvurusu da SPK tarafından onaylandı.

Cazibe kaynağı ekonomiye nasıl aktarılacak?

Hazine’de Kalkınma Bankası’na aktarılacak kaynak, Banka’dan da cazibe merkezleri programı kapsamında arsa temini, altyapı işleri ve bina inşaatı ile ilgili işler için Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına, il özel idarelerine, belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına veya OSB tüzel kişiliklerine aktarılacak.

Cazibe kaynağından hangi projeler faydalanacak?

Yatırım projelerinin yanı sıra yarım kalmış veya işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle faaliyete geçememiş tesisler Cazibe Merkezleri Programı kapsamına girecek.

Cazibe kaynağıyla neler yapılacak?

OSB’lerdeki boş parseller veya Hazine arazileri üzerine anahtar teslimi fabrikalar yapılacak ve bunlar yatırımcılara kiralanabilecek. Anahtar teslimi fabrika binası yapım desteği, faizsiz yatırım kredisi desteği, faiz indirimli işletme kredisi desteği verilecek. Üretim birimlerini Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illere taşımak isteyenlere nakdi taşıma desteği verilecek. Bu kapsamda her yıl 30 fabrika inşa edilmesi bekleniyor.Cazibe merkezi olarak ilan edilen illerde çağrı merkezi ve yeri yapımı için atıl vaziyetteki kamu binaları tahsis edilecek ve merkezler için enerji desteği sağlanacak.

43 bin kişilik istihdam

Çağrı merkezleri ve veri merkezleri, kurulduğu bölgenin teşviklerinden asgari yatırım tutarı şartı olan 500 bin TL aranmaksızın yararlanabilecek. Çağrı merkezlerinde 20 bin kişinin istihdam edilmesi tahmin ediliyor.Bunların yanı sıra sıfır faizli yatırım ve işletme kredileri kullandırılacak ve danışmanlık hizmeti sağlanacak. Özel sektörün yılda ortalama 328 firmada 1,64 milyar lira yatırım yapması ve 43 bin kişilik istihdam yaratması için yılda 536 milyon lira kamu desteği sağlanması öngörülüyor.

167 parsel yatırımcısını bekliyor

Şanlıurfa OSB Müdürü Yunus Emre Aksu,OSB’de tekstil ve hazır giyim, gıda işleme ve paketleme, mobilya imalatı üretim konuları olmak başta olmak üzere birçok sektörde üretimin yapıldığını söyledi.Aksu, “Yoğun yatırım talebi üzerine, 1. kısım ilave alanları imara açılmış ve yer tahsis başvuruları değerlendirilerek yer tahsis işlemleri devam etmektedir. Bölgemizdeki 335 firmadan 238’i üretimdedir. 575 parselden 404’ü tahsis edilmiş, 167 parselimiz boş olup yatırımcısını beklemektedir. Şanlıurfa OSB’nin toplam sanayi alanı diğer OSB’ler ile karşılaştırıldığında alan bakımından İlk 10 içerisinde yer almaktadır” dedi.