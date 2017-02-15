dsc_00949
TÜM HABERLER

Yetim: IPARD-II programına yoğun ilgi var

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) –  Tarım ve Kırsal Kalkınmayi Destekleme Kurumu Şanlıurfa İl Koordinatörü  Dr. Sadık Yetim, IPARD-II programına yoğun bir ilginin olduğunu söyledi.

Elazığ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan ve Adıyaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayi Destekleme Kurumu Şanlıurfa İl Koordinatörü  Dr. Sadık Yetim’i ziyaret etti. Ziyarette üç ilin tarım ve hayvancılık sektörleri ile Şanlıurfa’ya kazandırılan yatırımlar ve destekleme programları hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Koordinatör  Dr. Sadık Yetim, IPARD-I programı kapsamında Şanlıurfa’da 222 projenin desteklendiğini belirterek, IPARD-II programına daha yoğun bir ilgi olduğunu belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bir Yanıt Bırakın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

Gravatar
WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Vazgeç

Connecting to %s