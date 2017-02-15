ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Tarım ve Kırsal Kalkınmayi Destekleme Kurumu Şanlıurfa İl Koordinatörü Dr. Sadık Yetim, IPARD-II programına yoğun bir ilginin olduğunu söyledi.

Elazığ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan ve Adıyaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayi Destekleme Kurumu Şanlıurfa İl Koordinatörü Dr. Sadık Yetim’i ziyaret etti. Ziyarette üç ilin tarım ve hayvancılık sektörleri ile Şanlıurfa’ya kazandırılan yatırımlar ve destekleme programları hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Koordinatör Dr. Sadık Yetim, IPARD-I programı kapsamında Şanlıurfa’da 222 projenin desteklendiğini belirterek, IPARD-II programına daha yoğun bir ilgi olduğunu belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.