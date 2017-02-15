ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki DEAŞ saldırısında hayatını kaybeden İngilizce ögretmeni Süleyman Aksu’nun ailesi için İçişleri Bakanlığı’na 1 milyon 50 bin lira tazminat davası açıldı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Amara Kültür ve Sanat Merkezinde Kobanili çocuklara oyuncak götüren Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) öncülüğündeki gençlere yönelik 20 Temmuz 2015 tarihinde canlı bomba saldırısı düzenlenmişti. Katliamda, Türkiye’nin dört bir tarafından toplanarak Suruç’a gelen 33 genç yaşamını yitirirken, 70’i de yaralanmıştı.

Patlamada hayatını kaybeden Süleyman Aksu’nun ailesi ise, İçişleri Bakanlığı’na 1 milyon 50 bin lira tazminat davası açıldı.

Patlamada çok ciddi bir güvenlik zafiyeti var

Ruha Ajans’a konuşan Aksu’nun avukatı Şanlıurfa Barosu eski Başkanlarından Hikmet Delebe “Saldırıda hayatını kaybeden İngilizce öğretmeninin babası, annesi ve 9 kardeşi için Şanlıurfa İdare Mahkemesinde maddi ve manevi olmak üzere toplam bir milyon 50 bin liralık tazminat davası açtık. Yaklaşık bir yıl önce açtığımız bu tazminat davası da halen devam etmektedir.Biz daha öncede ifade ettiğimiz gibi patlamada çok ciddi bir güvenlik zafiyeti var.Çünkü Amara Kültür Merkezine basın açıklaması yapan grubun içine bir canlı bomba hiçbir engele takılmadan giriyor.Başka yerlerde en ufak bir basın açıklamalarında belli bir kontrol söz konusu iken,Suruç’ta hiçbir önlemin yapılmaması çok ciddi bir güvenlik zafiyetinin olduğunu gösteriyor.Bu bakımdan bir İçişleri Bakanlığına patlamada hayatını kaybeden Süleyman Aksu’nun ailesi için destekten yoksun kalması tazminat davası açtık” ifadelerini kullandı.