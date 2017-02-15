ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – ‘Sınır Ötesi Yardım Kampanyası’ Çerçevesinde Suriye İnsani Yardım Platformu, Suriye’ye 10 tır insani yardım gönderdi.

Yardımlar Yenice bölgesinde belediyeye ait bir depodan tırlara yüklendi. Uğurlama töreninde konuşan Suriye İnsani Yardım Platformu Osman Gerem,”Halep’te ve Suriye’de insanlık aç ve açıkta. Şu an birçok aile, zeytin ağaçlarının dibine sığınmış, şeffaf naylonlar içerisinde şu kış gününde çocuklar çamurun üzerinde çıplak ayaklar üzerinde dolaşmak zorunda kalıyor. Bu insanlar bizden yardım bekliyor, şefkat ve merhamet eli. Dünya Suriye’nin savaşını başlattığı günden bugüne kadar Suriye’yle ilgili sadece rapor hazırlamakla yetindiler. Geçen hafta basına düştü. Esed’in cezaevinde 1300 kişi işkence edilerek idam edildi ve dünya sessiz kaldı. Şu anda Avrupa göçü önlemek için Macaristan ve Sırbistan arasında jiletli tel örgüsü ile meşguldürler” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Acar ise, ”Her bir tır filosunda ayrı bir dünyaya gittiğimizi hissediyorum. Ne kadar çok şükredecek şeyimizin olduğunu görüyorum. Elimizdeki gücün, değerlerin neler olduğunun farkında değiliz aslında. Bu millet vefa demektir, fedakarlık demektir. Buradaki milletin tarih boyunca insanlığa göstermiş olduğu, İslam coğrafyasının ötesinde bir vefanın örneğini görmekteyiz. Yüreği bedeninden büyük olan bir grup insani yardım platformu, yüreğini ve her şeyini ortaya koymuş büyük milletin, ülkenin 4 bir yanından paylaşmaktalar kardeşleriyle. Şunu unutmamak gerekiyor. Halep, Suriye neyse Urfa odur. İşin diğer yüzüne bakıyorsun, medyatik şehirleri ve Batıya bakıyorsun. En öncelikli hakkı olan ‘hayat’ hakkını Batı kendi ilk önce yok ediyor. Akif’in deyimiyle tek dişi kalmış medeniyet” ifadelerini kullandı

Konuşmaların ardından 10 tır, Suriye’ye ulaştırılmak üzere Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’na gönderildi.