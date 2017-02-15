ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 17 polis gözaltına alındı.

ŞANLIURFA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY’nin polis ayağına yönelik Adana, Adıyaman Mersin, Gaziantep, Denizli,İstanbul ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında Şanlıurfa’da 17 polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan polisler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan polislerin FETÖ’nün iletişim ağı olan ‘Bylock’ kullananların olduğu belirtildi.

Öte yandan gözaltına alınan 17 polisin KHK kararı ile daha önce görevden ihraç edildikleri öğrenildi.