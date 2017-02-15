ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da eşini ve çocuklarını rehin alan Osman B.’nin operasyon yapılmadan hemen önce eşini vurarak daha sonra da intihar etmek için hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre, Şanlıurfa’da eşi ve 4 çocuğunu 29 saat boyunca ticari bir takside rehin tutan cezaevi firarisi Osman B.’nin eşini vurmak üzereyken yapılan operasyonla yakalandığı ortaya çıktı. Rehin tuttuğu 4 çocuğunu ikişerli gruplar halinde bırakan Osman B.’nin rehine krizinin 29’uncu saatinde polislerden ilk önce bir kaç sigara istediği, sigaraları içtikten sonra polislerden cep telefonu istediği öğrenildi. Polislerden cep telefonunu alan Osman B.. eşine vererek yakınlarını arayıp helalleşmesini istedi. Eşi Gülşah yakınlarını ararken bitkin düşen Osman B., polislerin sirenli ve kornalı yıldırma taktiği sonrası uyuklamaya başladı. Zanlının tamamen uyuduğundan emin olan özel harekat polisleri, düzenledikleri başarılı operasyonla eşini sağ salim kurtarırken kendisini ise etkisiz hale getirdi.

Taksiden çok sayıda fişek çıktı

Operasyon sonrası zanlının ailesini içerisinde rehin tuttuğu takside inceleme yapan polisler, koltukların arasında çok sayıda fişek bulurken pompalı tüfeğin de tamamen fişek dolu olduğunu gördü.

İfadesinde doğruladı

Eşi tarafından rehin alınan Gülşah B.’nin emniyetteki ifadesinde eşinin telefonu kendisine verdiğini ve yakınlarını arayıp helalleşmesini istediğini söylediği öğrenildi. Osman B.’nin telefon görüşmesi sonrası ilk önce eşini vurup daha sonra ise intihar edeceğini Gülşah B.’ye söylediği belirtildi. Ortam dinlemesi yapan polislerin durumu fark etmesi üzerine amirlerine bilgi verildiği ve operasyon için düğmeye basıldığı aktarıldı.