ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da eziyet haline gelen şehiriçi ulaşımda sorunlar tüm şikayetlere rağmen giderilemiyor. Karaköprü-TOKİ Maşuk’ta otobüslerin yetersiz olması nedeniyle vatandaşlar balık istifi gibi yolculuk yapmak zorunda kalıyor.

Günlük ortalama 200 Bin yolcunun taşındığı Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi ‘Transist 2016 Erişilebilirlik’ ödülüne layık görülmüştü. Vatandaşlara daha iyi, kaliteli ve hızlı hizmet verebilmeyi hedef olarak belirleyen Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan vatandaşlara eziyet yaşatmaya devam ediyor.

Yaşlılar ve bayanlar eziyet görüyor

Karaköprü-TOKİ Maşuk’ta otobüslerin yetersiz olması nedeniyle vatandaşlar balık istifi gibi yolculuk yapmak zorunda kalıyor. Çalışan, okuyan ve memurların daha çok yaşadığı Maşuk TOKİ Mahallesi’nde otobüslerde yer olmadığı için yolcular üst üste gitmek zorunda kalıyor. Otobüsü kullanan yolcular, yaşlı ve bayanların daha çok eziyet gördüğü Maşuk TOKİ hattında adeta balık istifi halinde birbirlerinin üzerinde yolculuk yapıyor.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BELSAN yetkililerini göreve davet eden yolcular, büyük araçların sevk edilmesini ve zaman aralık derecesinin düşürülmesini istedi.

Aldığı ödülü hak etmesi gerekiyor

Vatandaşlar, Ruha Ajans’a yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Maşuk TOKİ Mahallesi otobüs saatlerinde sabah ve akşam saatlerinde daha sık zaman aralıklarla otobüslerin çalışması ve düşük model küçük otobüsler yerine büyük otobüslerin Maşuk mahallesine verilmesini istiyoruz. Otobüsler çok dolu oluyor ve binemiyoruz. Bir sonrakini bekliyoruz; o da ya dolu geliyor ya da durmadan gidiyor. Saatlerce otobüs bekliyoruz. Soğuklarda ve yağmurlarda beklemek çok zor oluyor. Otobüsler, yetersiz. Sabah ve akşam saatlerinde çok dolu oluyor.Büyükşehir Belediyesi ödül alıyor ama hak ettiğimiz hizmeti göremiyoruz.Aldığı ödülü hak etmesi gerekiyor” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı’nın bu konuda nasıl bir çözüm bulacağı ise kamuoyu tarafından merak ediliyor.