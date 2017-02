ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da İpekyol Gençlik Merkezinde 09 Şubat Dünya sigarayı bırakma gününde gençlere yönelik “Zararlı Alışkanlıklar ve Korunma Yolları” konulu semineri düzenlendi.

İpekyol Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Şanlıurfa Halk Sağlığı Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği seminere Ruh Sağlığı Programları Tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele Şube Müdürü Dr. Öznur Bulut Gazanfer, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, İpekyol Gençlik Merkezi Müdürü Müslüm Aktabur, Gençlik Merkezi personelleri, Gençlik Merkezi üyeleri ve gençler katıldı.

Tüm gençlerin önünde sigarasını kırarak çöpe attı

Seminere katılan Mustafa Öncel, sigaranın zararlarını ve ilerde vücutta oluşabilecek etkenleri öğrendikten sonra bir daha sigara içmeyeceği sözünü vererek tüm gençlerin önünde sigarasını kırarak çöpe attı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş ise sigaranın en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı madde olduğunu belirtti. Gençlerin bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durmaları için gençlik merkezlerinin olduğunu vurgulayan İl Müdürü Keşküş, “Gençlerin arkadaş ortamları ve aile ortamları zararlı maddelere gençleri sürükleyecek ilk unsur olduğunu belirtmek isterim. Bir anne baba çocuğunun yanında sigara içiyorsa o çocuğunda sigaraya başlaması an meselesidir. Gençlerin arkadaş ortamı da tehlike arz ediyor. Bu nedenle gençlik merkezlerimiz var elimizden geldiğince gençlerimizi gençlik merkezlerimize yönlendiriyoruz. Sigarasız bir dünya ve daha sağlıklı bir bünye için İl Müdürlüğümüzün tüm tesislerinden ücretsiz olarak istifade etmeniz ve faydalanmanız için sizleri tesislerimize bekliyoruz” dedi.

Sigarayı bırakmaya davet ediyorum

Halk Sağlığı, Ruh Sağlığı Programları Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Şube Müdürü Dr. Öznur Bulut Gazanfer ise, Dünya Sağlık Örgütü tarafından sigara ile mücadele kapsamında 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak anılmakta olduğunu hatırlatarak Sigara kullanımının, halk sağlığını tehdit eden ve mutlaka mücadele edilerek önlenmesi gereken bir sorun olduğunu söyledi. Türkiye de her yıl 100 bin kişi sigaraya bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini aktaran Gazanfer, “9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Gününü sağlıklı ve mutlu bir yaşam için yeni bir başlangıç olarak kabul etmemiz gerekmektedir. Bu nedenle sigara içenleri bugünü milat kabul ederek sigarayı bırakmaya davet ediyorum. Hepinize sigarasız sağlıklı günler dilerim” dedi.

Seminerlerimiz devam edecektir

İpekyol Gençlik Merkezi Müdürü Müslüm Aktabur da; “Gençlere kaliteli bir hizmet sunmak adına kulüp, kurs ve derslerimizin yanında gençlerimizi her türlü zararlı alışkanlıklar konusunda bilinçlendirmek, onları korumak topluma faydalı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak, sağlıklı bir bünyeye sahip olmalarına istiyoruz. Gençlerin sosyal kişiliklerinin gelişmesi, ruh ve beden sağlılarını korumak adına topluma uyumlu olmalarını sağlamak üzere her zaman gençlerin yanında olduk ve bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin faydasına olabilecek her türlü konularda eğitim ve seminerlerimiz devam edecektir. İpekyol Gençlik Merkezinde hizmetler bitmez Gençlerimize katkı sağlayacak her oluşumun içinde ve yanında olacağız” ifade etti.