ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Faruk Günak, temizlik ihalesini alan iki firmanın kendi arasındaki alacak-verecek meselesi yüzünden Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki cihazların haczedildiğini açıkladı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Faruk Günak,konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “01.01.2017 Tarihinde Genel Sekreterlik tarafından yaptığımız temizlik ihalemiz var. Bu ihale ortak girişim olarak alınmış. Ortaklar arasında olan hukuki anlaşmazlık neticesinde üçüncü firmalarla ilgili alacak-verecek meselesinde haciz işlemleri başlatılmış ama muhatabı genel sekreterliğimiz ve hastanemiz değildir. Üçüncü şahıslar arasındaki hukuki süreci biz de bekleyeceğiz. Şu anda tutanak altına alıyorlar. Biz de hukuki sürecin sonucunu bekleyeceğiz. Hukuk nasıl bir karar verirse biz de ona göre işlem başlatacağız. Şu anda cihazlar bizdedir. Bunun belli hukuki bir süresi var. Biz hastanemizdeki hizmeti devam ettiriyoruz. Ne zaman mahkeme süreci sonuçlanırsa o zaman hukukun verdiği karar ne ise biz de ona uyarak işlem tesis edeceğiz. Cihazların aşağıya indirilmesinin sebebi de sadece tespit açısındandı. ‘Evet bu cihazlar hastanemizdedir’ şeklinde tespit açısından icradan gelen memur arkadaşın talebi doğrultusunda yapılan bir uygulama sadece. Bütün katları tek tek dolaşmaktansa cihazları bir araya toplayıp tutanak tuttular” dedi.