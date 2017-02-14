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Uyanık uyuşturucu kuryesi Narkotimleri kandıramadı

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da gözaltına alınan uyuşturucu kuryesi’nin bacaklarına sarılı halde 167 gram eroin ele geçirildi.

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre, Şanlıurfa İl  Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi Narkotimleri, bir yolcu otobüsünü durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Bu sırada durumundan şüphelendikleri Ömer Y’nin üzerinde arama yapan ekipler, sigara kutusunda 14 gram sentetik uyuşturucu buldu. Otobüsten indirdikleri şüphelinin üstünü detaylı inceleyen ekipler, şahsın bacaklarına sarılı vaziyette gizlenmiş 167 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan ve uyuşturucu kuryesi olduğu belirlenen Ömer Y. işlemleri için emniyete götürüldü.

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