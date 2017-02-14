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Spor

Şanlıurfaspor’da Göztepe hazırlığı başladı

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfaspor’da Göztepe hazırlığı bugün yapılan antrenman ile başladı.

Giresunspor maçı sonrası ilk 11’de oynamaya futbolcular dün ilk çalışmasını yaparken, bugün tam kadro çalışmalar devam etti.Uzun bir zaman sonra ilk defa tam kadro çalışma yapan sarı yeşilli ekipte sakatlığı geçen Batuhan Karadeniz ve Şaban Özel antrenmanın tamamında yer aldı.Düz koşu ve pas çalışmasının ardından yapılan ortalarda gol çalışması yapan futbolcular yarı alanda çift kale maç ile idmanı sonlandırdı.1 saat 45 dakika süren antrenman soğuma çalışması ile sona erdi.

Sarı yeşilli ekip çalışmasına yarında devam edecek.

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