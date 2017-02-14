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Şanlıurfa’da 750 kaçak telefon ele geçirildi

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da bir aracın arka koltuk altına zulalı şekilde gümrük kaçağı olarak değerlendiren 250 akıllı 500 tuşlu olmak üzere toplamda 750 telefon ele geçirildi.

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre, Şanlıurfa İl  Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Ömer U. idaresindeki 73DC123 plakalı aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler,arka koltuk altına zulalı şekilde gümrük kaçağı olarak değerlendiren 250 akıllı 500 tuşlu olmak üzere toplamda 750 telefon ele geçirdi.

Sürücü Ömer Y. işlemleri için emniyete götürülürken, kaçak telefonlara el konuldu.

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