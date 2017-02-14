ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Bozova Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Kalkan,ilçe merkezinde esnafın sorunlarını dinledi.

Daha önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığında müdür olan Tahir Kalkan, 25 gün önce Bozova Belediyesi’ne Başkan Yardımcısı olarak atandı.İlçeye gider gitmez çalışmalara başlayan Kalkan,bugün ilçe merkezinde esnafın sorunlarını dinledi.

İlçe merkezinde esnafları gezen Tahir Kalkan, vatandaşlarla da çay içip sohbet etti.Vatandaşlara taleplerinin olup olmadığını da soran Kalkan ziyaretlerinin bundan sonraki günlerde de devam edeceğini söyledi.Kalkan, “Esnafımız ilçemizin gelişmesine katkı sağlarken, hem de istihdam sağlamaktadırlar. Esnafımızı ziyaret ederek halkımızın sorunlarını daha iyi tespit edebiliyoruz. Gerek kaymakamlık, gerekse de belediye olarak bizlere verilen görev alanı içerisinde yapılması gereken en güzel çalışmaları hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.