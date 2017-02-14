0a6ffdf7-84e5-4d37-9568-2a4e2bd68751
TÜM HABERLER

Kalkan esnafın sorunlarını dinledi

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) –  Bozova Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Kalkan,ilçe merkezinde esnafın sorunlarını dinledi.

Daha önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığında müdür olan Tahir Kalkan, 25 gün önce Bozova Belediyesi’ne Başkan Yardımcısı olarak atandı.İlçeye gider gitmez çalışmalara başlayan Kalkan,bugün ilçe merkezinde esnafın sorunlarını dinledi.

İlçe merkezinde esnafları gezen Tahir Kalkan, vatandaşlarla da çay içip sohbet etti.Vatandaşlara taleplerinin olup olmadığını da soran Kalkan ziyaretlerinin bundan sonraki günlerde de devam edeceğini söyledi.Kalkan, “Esnafımız ilçemizin gelişmesine katkı sağlarken, hem de istihdam sağlamaktadırlar. Esnafımızı ziyaret ederek halkımızın sorunlarını daha iyi tespit edebiliyoruz. Gerek kaymakamlık, gerekse de belediye olarak bizlere verilen görev alanı içerisinde yapılması gereken en güzel çalışmaları hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

f6e12108-17d0-4966-9251-4dcaadc56292 3522e944-3afb-4c13-875a-63df45fbd15a

 

 

Bir Yanıt Bırakın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

Gravatar
WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Vazgeç

Connecting to %s