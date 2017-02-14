ŞANLIURFA(RUHAAJANS)-Geçtiğimiz hafta Haliliye Belediyesi meclis üyelerinin soru önergeleri ile gündeme getirdiği ilaçlama, temizlik, hizmet ve personel alımı, özel kalem atamaları ve birçok ihale usulsüzlükleri ile kamuoyunun gündemine gelen Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ile ilgili usulsüzlükler kamuoyunda sıcaklığını koruyor. En son olarak da belediyede sahte antrenör diplomalarıyla görev yapan kişilerin bulunduğu öğrenildi.

Haliliye Belediye meclis üyelerinin soru önergeleri daha cevaplamayan Haliliye Belediyesi, sahte diploma skandalıyla çalkalanıyor. AK Partili Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un Haliliye Belediyesi voleybol takımını emanet ettiği ve sözleşme imzaladığı M.A, nın Gençlik Spor Bakanlığı tarafından yapılan incelemede lise diplomasının sahte olduğu ve beş branşta da aldığı antrenörlük belgelerinin sahte olduğu öğrenildi. Gençlik Spor Bakanlığı tarafından tüm belgelerinin iptal edildiği öğrenilirken M.A.nın Haliliye Belediyesi ile iki branşta sözleşme imzaladığı ve Haliliye Belediyesi tarafından antrenörlük belgeleri ile binlerce lira usulsüz ödeme yaptığı iddia ediliyor.

DEMİRKOL’UN HABERİ VAR

Haliliye Belediyesi’nin Şanlıurfa Gençlik Spor Müdürlüğü’nde görev yapan M.A.’ya antrenörlük belgesi alabilmek için dosyalarına sahte lise diploması koyduklarının ortaya çıkmasının yankıları sürüyor. Sahte lise diploması kullanarak voleybol başta olmak üzere sahte antrenörlük belgesi aldığı iddiaları ile ilgili adım atılmaması ise bu iddiaları daha da güçlendiriyor. Konudan haberi olduğu bilinen Haliliye İlçe Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un harekete geçmemesi akıllardaki soru işaretlerini artırıyor.

BELEDİYE NE KADAR ZARARA UĞRATILDI?

İddiaların hedefindeki Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve Basın – Yayın Müdürlüğü, konu ile ilgili haberdar olmalarına rağmen kendilerine herhangi bir resmi yazının ulaşmadığını bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı skandallarla ilgili. Kamuoyu tarafından Başkan Fevzi Demirkol’un yaklaşık üç yıldan beri belediyeyi ne kadar zarar uğrattığı ise merak ediliyor.

VOLEYBOL TAKIMI KÜME DÜŞME KARŞI KARŞIYA

Takımın başında bulunan M.A’nın sahte diplomayla aldığı sahte antrenörlük belgelerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından iptal edilmesi üzerine şampiyonluğa oynayan voleybol takımının tüm maçlarda hükmen mağlup sayılacağı belirtiliyor.