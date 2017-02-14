ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da önceki gece eşi ve 4 çocuğunu 28 saat boyunca rehin alan ve daha sonra serbest bırakan Osman B., tutuklandı.

Şanlıurfa’da cinayet suçundan verilen cezasının bir bölümünü çektikten sonra konulduğu yarı açık çezaevinden izinli çıkan ve bir daha dönmeyen Osman B. Eşini ve 4 çocuğunu bir takside rehin almıştı.Eşi ve çocuklarını silahla öldürmekle tehdit eden şüpheli, polislerden kendisini tutuklamamaları talebinde bulundu. Yapılan görüşmeler sonucunda şüpheli, yaklaşık 28 saatin ardından çocukları Enes ve Gökmen’i de serbest bıraktı. Serbest bırakılan çocuklar ambulansla götürüldü. Şüpheli, eşini rehin tutmaya ise devam etti.Binici’nin 28 saat rehin tuttuğu 2 çocuğunu bırakması için ikna edilmesinin ardından polis ekipleri, şüphelinin yorgunluğundan faydalanarak operasyon düzenledi. Yakalanan şüpheli Osman Binici ile rehin tuttuğu eşi Gülşah, ambulansla hastaneye götürüldü.

İzinli çıktı, cezaevine dönmedi

Hastanedeki tedavinin ardından Osman B’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Mahkemeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve araç gasbetme” suçlarından tutuklandı. Zanlının işlediği cinayet nedeniyle kaldığı ve 6 ay önce izinli çıktığı cezaevine dönmemesi üzerine arandığı, tahliyesine 2 yıl kalan şüphelinin daha önce adliye binasında eşini rehin aldığı iddia edilmişti.