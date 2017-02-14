ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Ev arayanların büyük çoğunluğu günümüzde artık ilk baktığı yer online ilan ve satış siteleri oluyor. Müşterilerin bu mecraya kaymasıyla, doğal olarak dolandırıcılar da bu sitelerde cirit atmaya başladı.Şanlıurfa Emlakçılar Odası Başkanı Fatih Topal ise, son zamanlarda internet üzerinden satılan evlerle ilgili büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

İnternet kullanımının birçok alanda yaygınlaşmasıyla dolandırıcılar da yeni yöntemler geliştirmeye başladı. Son yıllarda artan telefon dolandırıcılığından sonra sahtekarlar emlak siteleri üzerinden ev arayan vatandaşları dolandırmaya başladı. Özellikle yeni evlenen çiftlerin bir an önce ev bulma beklentisinden yararlanan ‘sanal’ dolandırıcılar internette kol geziyor. İnternet üzerinden verilen sahte ilanlarla maalesef çoğu insanın canı yanıyor ve hayaller suya düşüyor.Beğendikleri evlerin fotoğraflarını inceleyenler gerek emlakçı, gerekse ev sahibi ile görüşmeler yapıyor.Bazı dolandırıcılar ise bu sitelerde ‘iyi konumda, uygun fiyatlı’ ev bulma telaşındaki insanları ağlarına düşürmeye çalışıyor. Kötü niyetli kişiler, internete sahte kiralık ev ilanları vererek güzel evler için ucuz sayılabilecek fiyatlar istiyor.

KİRACI VAR YALANI NA DİKKAT

Bu dolandırıcılık özellikle Şanlıurfa’da ev arayanların da sık sık başına geliyor. İnternette bir evin fotoğraflarını beğenip, evi kiralamak isteyen vatandaşların “Daha şu anki kiracı evi boşaltmadığı için gösteremiyorum” sözüne kuşkuyla yaklaşması gerekiyor. Çünkü bu lafı söyleyen dolandırıcılar sizden 1-3 aylık kirayı hesabına yatırmanızı istiyor. Taşınma vakti geldiğinde ise daha önce konuştuğunuz ‘ev sahibine’ kesinlikle ulaşamıyorsunuz.

KAPORA VERMEYİN

Dolandırıcılar Şanlıurfa’da , kira değerinin yüksek olduğu semtleri tercih ederek kirayı daha az gösterip ve ilan içine güzel ferah evlerin bulunduğu fotoğrafları koyarak kişilerin dikkatini çekmeyi başarıyorlar.İlana koydukları fotoğraflar sizin daha önceden kiraya verdiğiniz veya satışa çıkardığınız evlerinizin fotoğrafları bile olabilir. Arada emlakçı olmadan hem kaliteli hem de uygun internetten ev bulmaya çalışan vatandaşların genel de karşılaştıkları durum hep aynı oluyor.Sahte ev sahipleri genel de şehir dışında oluyor. Evin çok talibi olduğunu belirterek kapora gönderilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Kapora hesaba yatırıldıktan sonra iletişim için kullanılan numaraya bir daha ulaşılamıyor. Dolandırıcılar aynı yöntemi kullanarak birden fazla kişiyi dolandırıyorlar.

KİŞİSEL BİLGİLERİ YOK

Satışların ve kiralamaların yapıldığı internet portallarından alınan bilgiye göre; e-ticarette ilan verenlerin kişisel durumları bilinmiyor. Art niyetli insanların kendilerine fayda sağladığı yer olarak kullanabiliyor. Tamamen alıcı ile satıcı arasında olan bir durum olduğu ve dolandırılıp dolandırılmamanın tamamen kullanıcının dikkatine ve yine kullanıcının insiyatifine kaldığı ve bu portalların uyarılardan başka hiçbir şey yapamadıkları belirtildi.

ÇOK SAYIDA ŞİKAYET VAR

Ruha Ajans’a konuşan Şanlıurfa Emlakçılar Odası Başkanı Fatih Topal ise, kentte son zamanlarda internet üzerinden satılan evlerle ilgili büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.Urfa’da bu konuda son günlerde çok sayıda şikayet aldıklarını ifaden eden Topal, “Dolandırıcılar ev sahibinden habersiz konutu internet üzerinden düşük bir fiyata satışa çıkarıyor.Ev için alıcılardan kapora aldıktan sonra ortadan kayboluyor. Sonuçta ise mağdur olan vatandaş oluyor. Bu konuda bize çok sayıda şikayet geldi.Urfalı vatandaşlarımızın konut alırken ve kiralarken çok dikkat etmesi gerekiyor.Tanımadıkları ve güvenmedikleri kişilerden alışveriş yapmaması lazım.Urfalı halkımızın bu tür ilanlara kanmamasını ve odaya kayıtlı emlakçılardan konut almasını tavsiye ediyoruz. Ayrıca evi görmeden, tapuyu almadan kesinlikle para verilmemeli” diye konuştu.