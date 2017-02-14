ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfaspor, deplasmanda karşılaştığı Giresunspor’a 3-1 mağlup olurken, sarı-yeşilli ekibin deplasmandaki galibiyet hasreti de 10 maça çıktı.

1’inci Lig’de play off mücadelesi veren Şanlıurfaspor,deplasmanda oynadığı 10 maçta galibiyet yüzü göremedi.10 maçtan 4 beraberlik,6 mağlubiyet alan Güneydoğu temsilcisi,son olarak Pazar günü karşılaştığı Giresunspor’a 3-1 mağlup oldu.Ceylanlar,deplasmanda Eskişehirspor ile 1-1,Adana Demirspor ile 0-0,Balıkesirspor ile 1-1,Elazığspor ile 0-0 skorla 1’er puan alırken, Göztepe’ye 2-0,Samsun’a 2-1,Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’a 2-0,Sivasspor’a 2-0, Ümraniyespor’a, 1-0, Giresunspor’a ise 3-1 mağlup oldu.

Gol yollarında suskun

Son yıllarının en kötü deplasman grafiğini çizen sarı-yeşilliler deyim yerindeyse deplasmanda kazanmayı unuttu. Son 10 rakip saha maçında kalesinde 14 gol gören Şanlıurfaspor buna karşın sadece 2 gol atabildi.Bir zamanlar iç sahada ve deplasmanda rakiplerin korkulu rüyası olan Şanlıurfaspor’un bu kötü deplasman grafiği taraftarların canını sıkarken, kulübün içine girdiği yeni yapılanma ile birlikte daha iyi bir deplasman karnesi çıkarılması bekleniyor.