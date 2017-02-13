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Şanlıurfa’da yangın

Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa Veysel Karani mahallesi Selimiye caddesi Gülnaz Apartmanı 6 katında nedeni bilinmiyen bir şekilde yangın cıktı.
Çıkan yangında Şanlıurfa Belediyesi itfaiye ekipleri 3 yangın söndürme aracı ile anında müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın paniğe neden oldu.Binayı tahliye eden itfaiye ekipleri , Olay yerinde 4 ambulans gelerek dumandan etkilenen vatandaşları hastaneye kaldırdı. Mahallede Elektrik kesildi. İtfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

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