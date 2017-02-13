ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Şanlıurfa’da Jandarma ekipleri’nin düzenlediği operasyonda PKK/PYD’nin üst düzey yöneticisinin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale ilçesinde düzenlediği operasyonda aralarında PKK/PYD terör örgütünün üst düzey yöneticisinin de olduğu iddia edilen 3 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ali Hammud El-Muhammed, Yasir El-Ahmet ve İsa El-İbrahim İl jandarma Komutanlığına götürülürken zanlılardan Ebu Haydar kod adlı Ali Hammud El-Muhammed’in PKK/PYD’nin üst düzey yöneticilerinde olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.