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Şanlıurfa’da PKK/KCK operasyonu

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) –  Şanlıurfa polisi tarafından sabah saatlerinde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı.

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik Şanlıurfa merkez,Viranşehir,Ceylanpınar’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 zanlı gözaltına alınırken, zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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