ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa polisi tarafından sabah saatlerinde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı.

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik Şanlıurfa merkez,Viranşehir,Ceylanpınar’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 zanlı gözaltına alınırken, zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.