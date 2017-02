ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci veda mesajı yayınladı.

Metin İlci mesajında, görev yaptığı süre boyunca Şanlıurfa’nın eğitim kalitesini üst noktalara taşıma çabasında olduklarını söyledi. Mesajında, göreve başladığı 17 Aralık 2012 tarihinden bugüne kadar yöneticisi, öğretmeni ve tüm eğitim çalışanları ile Şanlıurfa’nın eğitim kalitesini üst noktalara taşıma çabasında olduklarını vurgulayan Müdür İlci, “Bu camianın bilgi birikimi, enerjisi ve çalışma heyecanına güvenerek başladığımız görevde hakkaniyet ölçüsü içerisinde doğru ve güzel işler yapmaya gayret gösterdik. Bu doğrultuda eğitimin bireyi nitelikli hale getirme çabası olduğu düşüncesiyle, güzel ahlaka sahip, kaliteli nesillerin yetişmesini sağlamak amacıyla tüm imkânlarımızı kullanarak eğitim kurumlarının fiziki ve teknolojik altyapısını geliştirerek nitelikli kurumlar haline getirmeye çalıştık. İlimizin eğitim-öğretim hizmetlerindeki gelişim ve değişimin hız kesmeden sürdürüleceği inancındayım” dedi.

Haklarımı helal ediyorum

5 yıllık süre zarfında iletişim kanallarını her daim açık tutarak ve istişareyi gözeterek görevini ifa etmeye çalıştığını dile getiren İlci, mesajında şunları kaydetti; “Uzlaşma kültürü içerisinde okul ve kurumlarımıza temel yaklaşımımız; katılıma davetkâr, özgüveni aşılayan, adalet ve hakkaniyete riayet ederek davranmak olmuştur. Şahsım için önemli olan görevimi layıkıyla ve hakkıyla yapabilmek, bu kubbede hoş bir seda bırakabilmiş olmaktır. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı bilgili, donanımlı, kültürlü her şeyden önce vatan ve bayrak sevdasını gönüllerine nakşetmiş milli şuura sahip bireyler olarak yetiştirme çabasında olan yöneticilerimize bilhassa öğretmenlerimize müteşekkirim. İlimizde gerçekleştirdiğimiz her başarının altında sizlerin imzası, her güzelliğin gerçekleşmesinde sizlerin büyük emekleri var. Bu duygu ve düşüncelerle desteklerinden dolayı şahsım ve kurumum adına, bize güven ve destek veren Sayın Valimiz Güngör Azim Tuna’ya, milletvekillerimize, sivil toplum kuruluşları yöneticilerine, değerli basın mensuplarımıza, tüm paydaş kurumlarımıza, anne-babalara ve özellikle tüm eğitim çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Çalıştığım süre içerisinde benden doğan haklarımı helal ediyorum. Üzerimde haklarınızın olduğu düşüncesiyle haklarınızı helal etmenizi bekliyorum. Benden sonra görevi devralacak İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan’ın bayrağı çok daha yükseklere taşıyacağı inancıyla yeni görevinin hayırlı olmasını temenni eder, görevinde başarılar diliyorum. En kalbi duygularımla sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”