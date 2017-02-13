ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – MÜSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Mahmut Barut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdam seferberliği çağrısına evet dediklerini ve yüzde 10’lık bir artışa gideceklerini açıkladı.

MÜSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Mahmut Barut,düzenlediği basın toplantısında çalışmalar hakkında bilgi verdi. 18 Ocak 2017’de yapılan seçimle göreve geldiklerini belirten Barut, “2016 yılını değerlendirirsek, 15 Temmuz’da hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık.FETO örgütünün masum insanları nasıl katlettiğini gördük. Bu 78 milyona yapılmış bir saldırıdır.O kara gecede birlik ve beraberliğimizle halkımız galip geldi.Ben 15 Temmuz’da dik duruş sergileyen tüm milletimize şükranlarımızı bir borç biliyorum” dedi.

Referandumda evet oyu kullanacağız

16 Nisan’da referandum’un yapılacağını ifade eden Başkan Barut, “Bu önemli seçimde ülkemizin geleceği oylanacak.Bizde ülkemizin geleceği için,2023 hedeflerine ulaşmamız için MÜSİAD Şanlıurfa Şubesi olarak evet diyoruz. Bu referandum sürecinde inşallah milletimiz kazanacak.Ben referandumun ülkenin birlik ve beraberliğine katkı sunacağına inanıyorum.MÜSİAD ailesi olarak bizde var gücümüzle elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

İstihdama yüzde 10’luk artış olacak

Barut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdam seferberliği çağrısına evet dediklerini ve yüzde 10’lık bir artışa gideceklerini açıkladı.Barut, “Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir istihdam çağrısı vardı.Bizde bu çağrıya evet diyoruz. İstihdama yüzde 10 artış çağrısını da MÜSİAD Şanlıurfa Şubesi olarak üyelerimize yapmış durumdayız. Yönetim Kurulu olarak kararımızı aldık.Bu kararın hayırlı olmasını ümit ediyorum” dedi.

Şanlıurfa’da büyük bir iş zirvesi yapacağız

Başkan Barut, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz göreve geldiğimiz günden beri şehrimizin önceliklerini ve yapılması gerekenleri belirledik. Artık yenilikçi projeler geliştirmeye gayret edeceğiz.Bugünden itibaren sektör buluşmaları projesini başlatıyoruz.Sektör buluşmaları 15 farklı sektörde 15 günde bir çalıştay formatında şeklinde yapılacak.Yaklaşık 300 sektör temsilcisi katılacak ve 6 ay sürecek. Bu akşam ilk olarak sağlık sektöründeki sorunları ve çözüm önerileri toplantısı düzenlenecek. Toplantının sonunda çıkan sonuçlar rapor halinde Sağlık Bakanlığına ve Şanlıurfa Valiliği’ne bildireceğiz ve takipçisi olacağız. Şanlıurfa’da ayrıca çok büyük bir iş zirvesi yapacağız. MÜSİAD Şanlıurfa şubesinin ev sahipliğinde yapılacak olan zirveye Türkiye’nin çok saygın iş adamları katılacak.Bu toplantı 2 gün sürecek.Yaklaşık 500 iş adamının katılacağı zirve toplantısında sektörlerin tamamının sorunları tartışılacak.”