ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da bir marketten 7 kilo kaşar peynirini gasp ettikleri iddia edilen Feyyaz B. ile İmam R. 5 yıl 2 ay,hapis cezasına çarptırıldı.

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre bir markette 140 lira değerindeki 700 gramlık 10 adet kaşar peyniri gasp ettikten sonra kaçtıkları ileri sürülen Feyyaz B. ile İmam R. yargılandıkları Şanlıurfa 9.Asliye Ceza Mahkemesi’nde karar duruşmasına çıktı.

Olay nedeniyle pişmanım

Haklarında “muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık” suçlarından hapis cezası istemiyle dava açılan sanıklardan, Feyyaz B., “Daha önceden tanıdığım İmam R. İle birlikte marketin içine girdik.Biraz gezindikten sonra bir den bire hırsızlık yapmaya karar verdik.Marken reyonundan 4 paket kaşar peyniri çalarak montumun içine gizledim.Marketten başka bir şey almadım.Kaşar peynirleri daha sonra tanımadığımız bir şahsa 60 TL karşılığında sattık.Olay nedeniyle pişmanım.Tarafıma süre verildiği takdirde zararı gidermek istiyorum.Suçsuzum beraatime karar verilsin” dedi.

Maddi zararımız 140 TL’dir

Duruşmada ifade veren marketin müdürü ise, “Olay sırasında stokları kontrol ettiğimde markentten 10 adet içim marka 700 gramlık kaşar peynirin çalındığını tespit ettim.Bunların tanesi 14 TL’den satılmaktadır.Şirket adına bu aşamada şikayetimiz devam etmektedir.Ancak maddi zararın karşılanması durumunda şikayetçi değilim.Maddi zararımız 140 TL’dir” diye konuştu.

Duruşma sonunda Mahkeme heyeti , Feyyaz B. ile İmam R.’yi 5 yıl 2 ay,hapis cezasına çarptırdı.