TFF 1.Lig’in 20. haftasında deplasmanda Giresunsporla karşılaşan temsilcimiz Şanlıurfaspor, 3-1 skorla mağlup oldu.

Giresun Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada Giresunspor’un gollerini 53’te Volkan Okumak, 64’te Recep Aydın ve 90. dakikada penaltıdan Isaac Promise attı. Şanlıurfaspor’un tek golünü ise 74. dakikada Abdulaziz Solmaz’dan geldi. Bu sonuçla puanını 33’e yükselten Giresunspor üst üste 4. galibiyetini almış oldu. Üst üste 4. maçını da kazanamayan Şanlıurfaspor, 22 puanda kaldı.

Giresunspor: Eser Altın, Dimitriadis, Volkan Okumak (Dk. 81 Isaac) , Abwo (Dk. 75 Jones), Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan (Dk. 88 Cihan Can), Dodo, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut

Şanlıurfaspor: Sinan Ören, Hasan Batuhan Artarslan, Abdulaziz Solmaz, Artun Akçakın, Oktay Delibalta (Dk. 56 Ndongala), Berkay Can Değirmencioğlu, Hüseyin Kala (Dk. 76 Mertcan Çam) , İzzet Yıldırım, Cemil Adıcan, Fevzi Özkan (Dk. 56 Halil Köçer), Caner Cavlun