Özel Metrolife Hastanesi Başhekimi Dr.Cengiz Karakucak ve yönetimi basınla tanışma kahvaltısında bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıda hastane hekimleri de bulunurken, basın mensupları geçtiğimiz günlerde eksik evrak nedeniyle geçici olarak SGK ile sözleşmesi askıya alınan ve daha sonra SGK ile yeniden sözleşme imzalayan Özel Metrolife Hastanesi kentte görev yapan basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Birçok oda ve derneğin katıldığı toplantıda konu ile ilgili ‘Ranta ve talana izin vermeyeceğiz’ denildi. Sağlık Bakanı geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili açıklama yapmış ve gazetecilere kamu özel işbirliği ile bir hastane kurulacağını söylemişti.

Özel Metrolife Hastanesi Başhekimi Dr.Cengiz Karakucak ve yönetimi basınla tanışma kahvaltısında bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıda hastane hekimleri de bulunurken, basın mensupları geçtiğimiz günlerde eksik evrak nedeniyle geçici olarak SGK ile sözleşmesi askıya alınan ve daha sonra SGK ile yeniden sözleşme imzalanan hastane ile ilgili merak edilenleri sorma imkanı buldu.

Toplantıda bir konuşma yapan Özel Metrolife Hastanesi Başhekimi Dr.Cengiz Karakucak, “25*28 Ocak tarihleri arasında eksik evrak nedeniyle geçici olarak sözleşmesi feshedilme sürecinde bizleri yalnız bırakmayan gazeteci arkadaşlara ve Şanlıurfalılara teşekkür ediyorum.Şanlıurfa’ya sağlık alanında çok önemli yatırımlarda bulunduğunu belirten Karakucak bu süreçte kendilerine sahip çıkan Şanlıurfa medyasına ve Şanlıurfalılara çok teşekkür ediyorum ” diye konuştu.

Konuşmaların ardından basın mensuplarına basın bildirisini okuyan Hastane yönetim kurulu üyesi ve Medikal direktör Op.Dr.Veysel Toprak Hastane ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Toprak şunları kaydetti:Sizlerinde takip ettiği gibi 25 ve 28 Ocak tarihleri arasında SGK’ya sunulması gereken eksik bir evrak ve bilgilendirmeden dolayı SGK lı hastalara geçici olarak hizmet veremedik.Hastalara provizon alamadığımız ilk dakikalardan itibaren hastaların bu durumdan etkilenmemesi için provizyon alınabiliyor gibi çalışmalarımıza devam ettik ve hastalardan herhangi bir ekstra ücret talep etmedik.Çalışma ve Sosoyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK Başkanı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda hızlı bir şekilde sözleşmemiz yenilendi.Ve bizde kk Şanlıurfa kaldığımız yerden hizmet vermeye devam ettik.Bu tatsız olay şunu göstermiştir ki Şanlıurfa sahipsiz değildir.Kamu yararına çalışan hiçbir şaibe barındırmayan ve şeffaf bir işleyişe sahip olan hastanemize karşı gerek Şanlıurfa halkı gereksede Şanlıurfa’daki tüm kamu yetkilileri yüksek bir sahiplenme örneği göstermiş ve bu yaklaşımı bizleri onure etmiştir.Şanlıurfa’da Temmuz 2015 yılında faaliyet gösteren hastanemiz hızlı bir biçimde gelişme göstererek enlerin ve ilklerin hastanesi olmuşur.Kısa süre içinde Türkiye’deki tüm özel hastaneler baz alındığında çoğunluğu A grubu Ameliyat olan yeni doğan Ameliyatlarını en fazla gerçekleştiren özel hastane olmuştur.Sadece 1.5 yıllık bir hastane olmasına rağmen sağlık bakanlığı tarafından yüksek bir puan almıştır.Şanlıurfa’da ilk defa yapışık ikizlerin ayrılma ameliyatı başarıyla sonuçlanmış bu ameliyat tüm lusal ve uluslararası medyada yer almıştır.Şanlıurfa’da ilk defa Cumartesi günleri part time olarak Türkiye’nin çocuk kardiyolojisi alanında deneyimli ekibi ile hastalara bakmaya başlamıştır.Bu hizmeimiz devam etmektedir.Hastanemizi en yüksek standartlarda bir hastane haline getirdik.Batı illerinden gelen Türkiye çağında ün yapmış birçok önemli doktorlar hastanemiz ile çalışma isteğinde bulunmuştur.”

HASTANEMİZDE 370 PERSONEL İSTİHDAM EDEREK URFA’DA İŞSİZLİĞİN DÜŞMESİNE KATKIDA SUNDUK

Biz Hastane olarak Şanlıurfa’da 370 personel istihdam ederek ve onların bakmakla yükümlü olduğu aileleri de gesaplandığında ortalama Bin kişiye istihdam konusunda katkıda bulunduk.Biz özel metrolife hastanesi olarak Şanlıurfa’ya her yönü ile marka olacak bir hastane için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz.Ve Şanlıurfa halkının da bu çabaya layık olacağımıza inanıyoruz.Bize geçirdiğimiz bu kısa amma zorlu dönemde güvenen ve bizden destekleini esirgemeyen Çalışma ve Sosyal Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu’na,Gıda Tarım Bakanımız Faruk Çelik’e,Şanlıurfa Valimiz Güngör Azim Tuna’ya,Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcımız Uğurhan Kuş’a aradığımızda karşımızda bulabildiğimiz Milletvekilleimize Ak Parti İl Başkanımız Z.Abidin Beyazgül’e İl Başk.Yrd.Abdurrahman Kırıkçı’ya gerek sosyal medyada gerekse diğer alanlarda yaptıkları olumlu yorum ve temennilerle bize yalnız olmadığımızı hissettiren Şanlıurfa halkı ve çalışanlarımıza sonsuz teşekürleriizi sunarız”Dedi.