ŞANLIURFA(RUHAAJANS) – Şanlıurfa’da 26 saatten beri devam eden rehine krizinden bir sonuç alınamadı. Eşini ve çocuklarını rehin tutan Osman B’nin ikna edilme çalışmalarının 1 günden beri devam ettiği bildirildi. Ayrıca, Osman B’nin 24 saat sonra 2 çocuğunu serbest bıraktığı açıklandı.

Rehine olayı Eyyübiye ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, izinli olarak çıktığı açık cezaevinden geri dönmediği ileri sürülen Osman B., eşi ve 4 çocuğuyla bindiği ticari taksi seyir halindeyken polis kontrolüne rastladığı öğrenildi. Taksi şoförünün durmamasını isteyen Osman B. Olay yerinden 1 km kaçabildi. Daha sonra taksinin şoförü şahsın dalgınlığından faydalanarak olay yerinden uzaklaşmaya başardı. Olay yerine özel harekat polisleri ve 112 ekipleri sevk edildi. Osman B. polislerden olay yerinden uzaklaşmalarını istedi. Uzaklaşmamaları takdirde eşini, çocuklarını ve kendisini öldüreceğini ifade etti. Osman B.’nin babası ve diğer yakınların ikna çalışmalarının sürdürdüğü öğrenildi. Öte yandan Osman B.’nin 2 çocuğunu serbest bıraktığı belirtildi. Kolluk kuvvetlerinin çalışmaları devam ediyor.