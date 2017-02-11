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Spor

Şanlıurfaspor Giresunspor deplasmanında

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) –  1.Lig’de 20. haftada Şanlıurfaspor deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Ceylanlar rakibini devirip deplasmandaki ilk galibiyetini almak istiyor.

1.Lig’de mücadele eden temsilcimiz Şanlıurfaspor, yarın kritik bir maça  çıkıyor.Güneydoğu temsilcisi, 20. haftada deplasmanda Giresunspor’a konuk olacak. Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetimindeki sarı-yeşilli  takım kritik maçın hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye geçti.

KAPANIŞ 3 PUANLA OLSUN

Deplasmandaki kritik doksan dakikada kayıp istemeyen Şanlıurfaspor,  ligin ilk yarısında evinde karşılaştığı Giresunspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Ceylanlar, 1-0 geri düşmesine rağmen 59.dakikada Batuhan Artaslan’ın golüyle 1 puanı kapmıştı.

HESAPLAR GALİBİYET ÜZERİNE

Yarın saat 16.00’da başlayacak olan maçta hesaplar galibiyet üzerine yapıldı. Şanlıurfaspor‘da sakatlıktan dolayı bir süreden beri takımdaki yerini alamayan Mertçan iyileşti. Sakatlığı bulunan n Bakary Soro ile Batuhan Karadeniz  ise kritik maçta görev alamayacak.

Şanlıurfaspor Muhtemel 11: Sinan, Cemil, Berkaycan, Caner,İzzet, Batuhan,Fevzi, Iyayı Belıeve Atıemwen, Abdulaziz Solmaz, Daudet Ndongala, Emanul Banahene

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