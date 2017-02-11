ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 80 bin görevli ile Şanlıurfa’nın da arasında bulunduğu 81 ilde “güven ve huzur” denetimleri yaptı. Şanlıurfa’da haklarında arama kararı bulunan 17 kişi gözaltına alınırken, iki ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise, , çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik birimleri dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın da arasında bulunduğu 81 ilde koordineli olarak “sabit yol uygulaması” ve “umuma açık yer uygulaması” şeklinde 2 aşamalı denetim gerçekleştirdi.Denetimleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler ve Sahil Güvenlik Komutanı Bülent Olcay da Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı bağlantılarla takip etti.

BİN 200 POLİS KATILDI

Şanlıurfa’da ise, vatandaşların huzurunu ve güvenini sağlamaya yönelik İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin farklı noktalarda yaptığı asayiş uygulamalarında haklarında arama kararı bulunan 17 kişi gözaltına alınırken, iki ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Bin 200 polisin katılımıyla Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde farklı noktalarda yapılan denetimlerde 2 bin 229 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. 230 işyeri denetimi ile 145 aracın sorgulaması yapıldı.Ayrıca 25 iş yerine cezai işlem uygulanırken, haklarında arama kararı bulunan 17 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca ile 15 gram esrar maddesi de ele geçirildi.

ARANAN 47 KİŞİ YAKALANDI

Şanlıurfa’da İl Jandarma Komutanlığı ise huzur ve güven denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalandı.Kentteki 53 farklı bölgede bin 342 personelin katılımıyla 98 umuma açık yer kontrol edildi, 7 bin 759 kişinin Genel Bilgi Tarama kontrolleri yapıldı.Kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalandı, 63 kişi hakkında adli ve idari işlem, 4 umuma açık yere idari yaptırım, 39 kişi hakkında ise para cezası uygulandı.Ayrıca 3 bin 291 araçta yapılan kontrollerde de 55 araç trafikten men edildi, 3 çalıntı araç ele geçirildi, 102 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

VATANDAŞLAR MEMNUN KALDI

Ülke genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik güçlerinin bir arada ilk kez gerçekleştirdiği uygulama büyük bir uyum ve koordinasyon içinde geçti. Vatandaşların da memnun kaldığı gözlemlenen çalışmalar sorunsuz ve başarıyla tamamlandı. İnsan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik dengesine önem verilerek yürütülen uygulamalar ile mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işlemeye meyilli olanların caydırılması, aranan kişilerin yakalanması ve araçların ele geçirilmesi amaçlanıyor.