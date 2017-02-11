ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa polisi, düzenlediği operasyonda bir aracın dorsesinde bardak su kutularının içerisine zulalı, çeşitli markalarda toplamda 101 bin 390 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri aldıkları bir ihbar sonrası Şanlıurfa-Mardin yolunda 73 SU 056 plakalı bir çekiciyi durdurdu.Araçta yapılan aramada, aracın 42 AIF 50 plakalı dorsesine yüklü şekilde bardak su kutularının içerisine zulalı, çeşitli markalarda toplamda 101 bin 390 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Araca el konulurken şüpheli Nedim S gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.