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Şanlıurfa’da 101 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) –  Şanlıurfa polisi, düzenlediği operasyonda bir aracın dorsesinde  bardak su kutularının içerisine zulalı, çeşitli markalarda toplamda 101 bin 390 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ruha Ajans’ın aldığı bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri aldıkları bir ihbar sonrası Şanlıurfa-Mardin yolunda   73 SU 056 plakalı bir çekiciyi durdurdu.Araçta yapılan aramada, aracın 42 AIF 50 plakalı dorsesine yüklü şekilde bardak su kutularının içerisine zulalı, çeşitli markalarda toplamda 101 bin 390 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Araca el konulurken şüpheli Nedim S gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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