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Eşi ve Çocuklarını Rehin Aldı

 

ŞANLIURFA-(RUHA AJANS)-Şanlıurfa’nın Direkli Mahallesi’nde akşam saatlerinde ismi henüz öğrenilemeyen kişi, eşi ve çocuklarını otomobile bindirip kapıları kilitledi.

Yanında silah bulunduğu belirtilen kişinin, ailesini öldüreceğini söylemesi üzerine çevredeki vatandaşlar polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alınırken,Şanlıurfa emniyet müdürlüğü müzakereci polislerin şahsı ikna çabaları devam ediyor.

Öte yandan şahsın yeni cezaevinden çıktığı ve işsiz olduğu öğrenildi.

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