ŞANLIURFA (RUHA AJANS)- Şanlıurfa’da geçen yıl Hakkari’de şehit olan polis memuru Abdulkadir Oğuz için mevlid okutuldu.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde geçen yıl şehit olan Özel Harekat polis memuru Abdulkadir Oğuz’un şehadetinin birinci yılında Mevlid-i Şerif okutuldu. Şehidin ailesi tarafından Dergah Cami’de düzenlenen mevlit programına İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu,Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, şehit polis Oğuz’un meslektaşları,akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Okutulan mevlidin ardından şehit Abdulkadir Oğuz için dua edildi.