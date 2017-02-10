ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – TFF 1. Ligde hafta sonu Giresunspor karşısına çıkacak olan Şanlıurfaspor’da Şanlıurfa daki hazırlıklar yapılan antrenmanla tamamlandı.

Bu sabah havayolu ile Giresun’a gidecek olan sarı yeşilli ekip bugün yaptığı antrenman ile çalışmalarına devam etti.Teknik Direktör Kemal Kılıç nezaretinde yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda futbolcular çift kale maç yaptı.Sakatlığı devam eden Batuhan Karadeniz’in katılmadığı antrenmanı Şanlıurfaspor kulüp başkanı İsmail Bağıban, başkan vekili Şerdil Karahan, Futbol şube sorumlusu Mehmet Giray Küçük, Futbol şube sorumlusu yardımcısı Mehmet Büyükfırat ve Transfer komitesinden İbrahim Demirkan’da izledi.Sarı yeşilli ekip, Giresunspor maçı hazırlıklarına yarın Giresun’da devam edecek.

Giresun’a 19 futbolcu gidiyor Şanlıurfaspor deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçı için 19 futbolcu Giresun’a gidecek. Batuhan Karadeniz’in sakatlığından Kağan Söylemezgiller’in ise sarı kart cezalısı olmasından dolayı yer almadığı Sarı yeşilli ekibin kafilesinde şu isimler yer alıyor. Sinan Ören, İzzet Yıldırım, Caner Cavlun, Cemil Adıcan, Berkaycan Değmencioğlu, Hasan Batuhan Artarslan, Fevzi Özkan, Halil Köçer, Oktay Delibalta, Abdulaziz Solmaz, Artun Akçakın, Hüseyin Kala, Mertcan Çam, Tomıc Vjekoslav, Ovıdıu Andreı Marc, Amın Soleıman Askar, Iyayı Believe Atıemwen, Daudet Ndongala ve Emmanuel Oseı Banahene. Bakan’dan galibiyet talimatı Antrenman sonrası futbolcular ile bir toplantı yapan yönetim kurulu Bakan Faruk Çelik’in Giresun’dan galibiyet ile kente dönmelerini istediğini belirtti.Yönetim kurulu adına futbolculara bir konuşma yapan Başkan Bağıban, hafta arası Ankara’da Bakan Faruk Çelik ile görüştüklerini ve Bakan Çelik’in Urfaspor’a farklı bir bakış açısı ile baktığını aktardı.Bakan Çelik’in Giresunspor karşısında futbolcularda galibiyet beklediğini ifade eden Bağıban, “Maçlarımızı sürekli takip eden, sayın bakanımız Urfaspor’a ayrı bir önem veriyor. bu hafta karşılaşacağımız Giresun karşısında da sizlerden galibiyet bekliyor” dedi.