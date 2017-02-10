ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Şanlıurfa’da ‘Kendi Hayatına Lider Ol’ projesi kapsamında Cuma namazı sonrası Dergah Camide 8 bin kitap dağıtıldı.

ŞANLIURFA Valiliği, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteklediği, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün hayata geçirdiği ‘Kendi Hayatına Lider Ol’ projesi kapsamında Cuma namazı sonrası Dergah Camide 8 Bin kitap dağıtıldı.Kitap dağıtım törenine Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, AK Parti 24. Dönem Şanlıurfa Milletvekili ve Kalkınma Bakanlığına Müşavir Doç. Dr. Abdulkerim Gök ve İl Müftüsü İhsan Açık, katıldı.

Bu mücadeleye toplumun kendisini de katmalıyız

Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş,gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kendi hayatına lider ol” projesini yaklaşık 1 ay önce başlattık. Valilik,GAP İdaresi,Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile birlikte beraber hayata geçirdiğimiz projedir.Daha önce sayın Valimizin katılımıyla Cuma namazından sonra kitap dağıtımını gerçekleştirdik.Bu projenin amacı toplumumuzu uyuşturucu,alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak tutabilmek,gençlerimizi ailelerimizi bilinçlendirmek ve onlara bir nebze eğitimlerinde katkı sunmaktır. Bu proje toplum destekli çalışmadır.Sadece,polis, adliye ve jandarma ile başarıya ulaşabilecek bir mücadele değildir.Bu mücadeleye toplumun kendisini de katmalıyız.Ancak bu şekilde başarılı olabiliriz” dedi.